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Yeni yasama yılı başladı

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 3. Yasama Yılı bugün 1. Birleşimle başladı.

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01/10/2019

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Yeni yasama yılı başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 9. Dönem 3. Yasama Yılına bugün başladı. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı. 
Toplantıyı, Cumhurbaşkanı’na vekâlet eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Başsavcı Behiç Öztürk, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar  izliyor.

 

01/10/2019 10:54

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TAGS: Yeni, yasama, yılı, başladı, HABER, KIBRIS,
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