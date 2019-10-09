Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, bu sabah, Girne Otobüs Terminali ve Barış Parkı arasına kurulan Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, burada Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazarda esnaf, yerli halk ve turistlerle sohbet etti, alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarda esnaf ve yurttaşın sorunlarını da dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya pazar ziyaretine büyük ilgi gösteren yurttaş ve turistlerin, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

09/10/2019 14:41