Alzheimer’a alışveriş ile destek olacaklar

05 Aralık’ta gerçekleşecek şenlik ile elde edilecek gelir, Alzheimer hastalarına ücretsiz bakım hizmeti sunan ‘gündüz yaşam evi’ne dönüşecek.

Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla 1997 yılında kurulan Türkiye Alzheimer Derneği, alışveriş şenliği ile yeni bir gündüz yaşam evi açmayı hedefliyor. 05 Aralık 2018 Çarşamba Günü, gerçekleştirilecek alışveriş şenliğinde Koton by Arzu Sabancı,Setur, Esma Dereboy Güral, Art On, Jour de Nil, Payeds, Doğuş Çay gibi 30’un üzerinde marka stand açacak.

HANDE ANI CAN İLE SÖYLEŞİ



Sabah 10:00’dan akşam 20:00’ye kadar devam edecek şenlikte, saat 16:00’da Stil Danışmanı Hande Anı Can, katılımcılarla bir söyleşi yapacak. Şenlikten elde edilecek gelirle Şişli’deki yeni gündüz yaşam evinin açılışı ve oraya gelecek hastaların rehabilitasyon çalışmalarının masrafları karşılanacak.

UMUT OLACAK



2011 yılında, Alzheimer hastalarının keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi, hastalıklarının gerektirdiği rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması için kurulan Gündüz Yaşam Ev'lerinde hastalara haftanın 5 günü ücretsiz hizmet veriliyor. Alışveriş Şenliği ülkemizde sayısı her yıl artan yaklaşık 650 bin Alzheimer hastasına ve hasta yakınına umut olacak.



TÜRKİYE ALZHEIMER DERNEĞİ

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye genelinde 14 şubesiyle hizmet vermektedir. İkisinin İstanbul’un iki yakasında yer aldığı şubeler, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Konya, Karabük, Antalya, Adana ve Bursa’da faaliyet göstermektedir.