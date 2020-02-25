Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

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25/02/2020

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Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.

25/02/2020 17:13
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TAGS: haberkıbrıs, medipol, hakem, lizbon
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