Akıncı, başarı elde eden piyanistleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14’üncü Pera Piyano Yarışması’nda başarı elde eden piyanistleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, 11-12 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazanan The English School of Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu, aynı kategoride üçüncülük ödülü kazanan Necat British College öğrencisi İrem Biren, 16-18 yaş kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Pelin Ece Acar ve genç piyanistlerin eğitmeni Piyanist Rauf Kasımov’u kabul etti.

Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, genç piyanistleri, gösterdikleri üstün başarı nedeniyle tebrik etti ve müziğin oldukça önemli bir uğraş olduğunu belirterek “Bir aleti çalabilmek, insana çok büyük değerler katıyor… Başarılar gelince insanın şevki daha da artıyor…” diye konuştu.

“AİLELERLE BİRLİKTE BEN DE YANINIZDAYIM”

Genç piyanistlerin elde ettiği başarıda ailelerin teşvikinin önemine dikkat çeken ve ailelerle birlikte devletin de teşvik edici olması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Ben de devletimizin Cumhurbaşkanı olarak her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da yer aldığı kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sonbahar aylarında düzenlenecek olan ve genç piyanistlerin sahne alacağı konserin detayları da görüşüldü.