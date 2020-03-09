KTÜKD, 'Kadın Hakları ve Yasalar' konulu panel düzenliyor
Panel, Çarşamba günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi küçük salonda yer alacak.
09/03/2020
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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), “Kadın Hakları ve Yasalar” konulu panel düzenliyor.
Ombudsman Emine Dizdarlı ile avukat Öncel Polili’nin konuşmacı olacağı panel, Çarşamba günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi küçük salonda yer alacak.
Panel, KTÜKD Başkanı ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ün moderatörlüğünde yapılacak.