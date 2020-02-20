Flaş iddia: Türk hacker 'Tosuncuk'un adresini buldu

2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu yaklaşık 500 bin liralık vurgun yapan ve ardından firar eden Mehmet Aydın'ın bulunduğu yer ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Aydın'ın firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, Tosuncuk'un nerede olduğuna ilişkin sinyallere ulaştığını ve Türkiye'den firar ettiği tarihten bu yana aynı bölgede olduğunu iddia etti.

Uçar, Aydın'ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğini ve Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğine dikkat çekerek, Türkiye'den firar ettiği günden bu yana Brezilya Sao Poula'da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde olduğunu ifade etti.

Siber Güvenlik Uzmanı Uçar'ın Mehmet Aydın'a ilişkin paylaştığı konum verisi mobil haritalar üzerinden aratıldığında ise iki plazanın yer aldığı bir iş merkezi çıkıyor. Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin ardından Türkiye'den kaçan Aydın'ın Uruguay'da inşaat şirketi kurduğu iddia edilmişti.

Ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerindeki güvenlik açığını bularak dünya çapında White hat hacker (Beyaz Şapka Hacker) listesinde yer aldığını ve siber güvenlik üzerine bu zamana kadar onlarca üniversitede konuşma gerçekleştirdiğini de vurgulayan Uçar, amacının söz konusu kişinin bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de mağdurlara yardımcı olmak olduğunu belirtti.

20/02/2020 10:32