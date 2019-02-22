HABER KIBRIS

Araç içerisine gizlenerek, sınır kapısından geçmeye çalıştı

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22/02/2019

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Araç içerisine gizlenerek, sınır kapısından geçmeye çalıştı

Dün akşam 26 yaşındaki R.S araç içerisine gizlenerek sırır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştı.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 20:00 sıralarında, Bostancı Kara Giriş-Çıkış Kapısında, Q.A.R.(E-43), kullanımında bulunan araç ile R.S.(E-26)’yi aracı içerisine gizleyerek muhaceret işlemi yaptırmadan GKRY Bölgesine gizlice geçirmeye çalıştığı sırada suçüstü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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