Bilim insanları, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamalarının nedenini açıkladı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden bilim insanları, Y kromozomlarının organizmayı X kromozomlarındaki zararlı mutasyonlardan koruyamayacağı hipotezini test etmek istedi.

Aynı zamanda, cinsiyet kromozomunun ikinci kopyasının DNA değişikliklerini düzeltebildiği ve hatta ‘zarar gören’ çiftinin yerini alabileceği varsayılıyor.

Bilim insanları, 229 hayvan türünün erkek ve dişi kromozomların yaşam sürelerini karşılaştırdı.

Araştırma ekibinde yer alan Zoe Kirokostas, primatlar, diğer memeliler ve kuşlar dışında, sürüngenler, balıklar, amfibiler, örümcekler, hamam böcekleri, çekirgeler, böcekler, kelebekler ve güvelerin yaşam süreleriyle ilgili verileri incelediklerini söyledi.

Araştırma sonucunda, aynı çift kromozomu olan organizmaların ortalama olarak yüzde 17.6 daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, türe bağlı olarak, böyle bir homojen kromozom setinin hem erkek hem de dişi organizmalarda olabileceği belirtildi.

Bilim insanları, kadınların XX kromozomlarına sahip olduklarını ve bu nedenle daha uzun yaşadıklarını kaydetti.

06/03/2020 11:53