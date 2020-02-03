Angelidis’ten Türkiye’ye Eleştiriler

Fileleftheros gazetesinin haberine göre bir anma töreninde konuşan Angelidis, Türkiye’nin her türlü hukuk ilkesini görmezden gelerek Doğu Akdeniz’de “korsanlık faaliyetleri” yaptığını öne sürdü.

Angelidis, değişmez hedefin Kıbrıs sorununa “işgali ile kolonizasyonu sona erdirecek ve çağdışı garantörlük sistemine son verecek” çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Habere göre Angelidis, tarihin, birlik olunursa başkalarının “olmaz” dediği şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini belirtti.

03/02/2020 14:01