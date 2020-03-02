Hindistan'da protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 68 ölü
Hindistan'da, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolar devam ediyor. İki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda 68 kişi öldü.
02/03/2020
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Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasaya karşı protestolar sürüyor.
Meghalaya eyaletinde düzenlenen protestolar 3'üncü gününü geride bıraktı.
Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Basın mensupları da şiddetin hedefinde
Hindistan'da basın mensupları da radikal milliyetçi Hindu çetelerin hedefinde.
Yeni Delhi'de şiddet olaylarını görüntüleyen basın mensupları engellenmek istendi.
Olayları haber yapan gazetecilere yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.