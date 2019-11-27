15 yaşındaki oyuncuya servet!

Stranger Things dizisiyle ünlenen 15 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, her yeni rolüyle kazancını katlıyor. Dizinin 3. sezonundan toplam 3,2 milyon dolar kazanan İngiliz oyuncu, yeni Sherlock Holmes filmi Enola Holmes'te sergileyeceği başrol için 6,1 milyon dolar kazanacak.Filmde Sherlock Holmes'un küçük kız kardeşi Enola Holmes’u canlandıracak olan genç oyuncu, filmin gişe performansına bağlı olarak 800 bin dolar ek gelir elde edebilecek.TMZ’nin haberine göre Brown ayrıca, filmin yapımcılarından biri olarak da 500 bin dolar ek kazanca sahip olacak. Genç oyuncunun film şirketiyle yaptığı anlaşma, ona özel jetle seyahat etme olanağı da sağlıyor.

Filmin devamı çekilirse Brown’ın kazancı en az 7,5 milyon dolar olacak.Çekimlerine 2020’de başlanacak olan filmde, Sherlock rolünde Henry Cavill ve Bayan Holmes rolünde de Helena Bonham Carter yer alacak.

27/11/2019 16:37