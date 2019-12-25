Şili'deki yangınlarda 120 ev alevlere teslim oldu

BBC'nin haberine göre, Valparaiso'nun Rocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 120 ev alevler içinde kalırken, yaklaşık 120 hektarlık alan kül oldu.

Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, Canal 24 Horas'a yaptığı açıklamada kundaklama ihtimaline dikkati çekti.

Yangınların can kaybına neden olmadığını aktaran Sharp, sert rüzgar ve yüksek sıcaklığın durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Bölgeye giden Tarım Bakanı Antonio Walker, yangından 120 evin etkilendiğini kaydetti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidildiği ve şehrin bazı bölgelerinin tahliye edildiği bildirildi.

Telesur kanalı, yangınların Cuesta Colorada, Cerro Rocuant, La Isla ve Cerro San Roque bölgelerinde etkili olduğu bilgisini paylaştı.

25/12/2019 10:43