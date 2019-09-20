Araştırmacılar, 7.500 yıl önce yaşamış bir Anadolu kadınının yüzünü modelledi

Bilim insanları, 1996 yılında İspanya’daki bir mağarada yapılan kazıda bulunan 7500 yıllık kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünün yeniden modellemesini yaptı. Yeniden modellemesi yapılan kadına ait kafatasının bulunduğu mağaradan yola çıkılarak 'Calpeia' ismi verildi.

Webtekno'nun aktardığına göre, yeniden modelleme altı aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Yüz modeli çıkarılan Calpeia’nın öldüğünde 30-40 yaş aralığında olduğu düşünülüyor.

Calpeia’nın yüz modelinin çıkarılması için DNA’sının bir kısmından alınan bir parça analiz edildi. Yapılan analizin ardından kadının yüzünün kaba bir resmi çıkarıldı. Kaba resmin ardından 3 boyutlu bir modelleme işlemi yapılarak Calpeia’nın yüz modeli ortaya çıkarıldı.

Kafatası üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, Calpeia’nın Cebelitarık bölgesine Anadolu’dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu düşünüyor.

Cebelitarık Ulusal Müzesi’nde görevli Clive Finlayson, “Kafatasından DNA elde edebildik. Bu sayede kadın hakkında birçok şeyi biliyoruz. Onun bir kadın olduğunu, siyah saçları ve koyu gözlere sahip olduğunu biliyoruz” dedi.

Finlayson, kadının kökenlerine baktıklarında şaşırdıklarını söylüyor. Finlayson, “Asıl ilginç olan, kökenlerine baktığımızda, genlerin yüzde 10’unun yerli avcı toplayıcılardan olduğu, fakat genlerin yüzde 90’ının Anadolu kaynaklı olduğunu belirledik” dedi.

Calpeia’nın ölüm nedeni belirlenemedi. Araştırmacılar, kadın öldükten sonra kafatasının zarar gördüğünü düşünüyor.

Kafatasının yüz modelinin çıkarılması için üç boyutlu taraması yapıldı. Taramadan sonra kafatasını olmayan kısımları çıkarılan model üzerinde dolduruldu. Kafatasının görünümünün tamamlanması için gerçek saç kullanıldı.

Yapılan çalışma Calpeia’nın, balık avlayarak beslendiğini ortaya çıkardı. Calpeia’nın kafatası Cebelitarık’ta bulundu. Ancak kadın Cebelitarık’ın yerlisi olabileceği gibi Anadolu’dan gelmişte olabilir.

20/09/2019 09:21