Endonezya'da kadınlar için evlilik yaşı 16'dan 19'a yükseltildi

Endonezya'da hükümet çocuk evliliklerinin önüne geçmek için yasalarında değişikliğe gitti. Bu kapsamda kadınlar için 16 olan minimum evlilik yaşı 19'a çıkarıldı.

Endonezya parlamentosunda tüm partilerin destek verdiği karar, kadın hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çocuk evliliklerine karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu 'Girls Not Bride'ın verilerine göre Endonezya, 18 yaşın altındaki kız çocuklarının zorla evlendirildiği ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor.

BM raporlarına göre ise ülkede henüz 18 yaşını doldurmamış her dört kız çocuktan biri zorla evlendiriliyor.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya'da, bugüne dek 16 yaşına gelen kız çocukların, ailelerinin onay vermesi halinde evlenmesine izin veriliyordu.

Ülkede, kadınlar için evlilik yaşını belirleyen yasal bir düzenleme yokken, erkekler için yasal evlilik yaşı 19 olarak belirlenmişti. Endonezya Yüksek Mahkemesi ise aralık ayında görülen bir davada, kadınların daha erken yaşta evlenmesine izin verilmesinin ayrımcılık olduğuna hükmetmişti.