Oğuz: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı güven içerisinde ilerlemektedir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının da, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı güven içerisinde ve Atatürk ilkeleri ışığında ilerlediğini söyledi.

Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “sarsılamaz temeller üzerine kurulan cumhuriyet, yoluna güçlü bir şekilde ilelebet devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu güven içinde ve Atatürk ilkeleri ışığında ilerlemektedir” dedi.

Oğuz, ayrıca, Atatürk, silah arkadaşları ve vatanı için canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

28/10/2019 17:11