Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu: 40 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli sağanak, dereleri taşırdı.



Etkili olan yağmur nedeniyle, Antalya'da üç mahalledeki dereler taştı. Çilek ve biber seraları su altında kaldı. Selde mahsur kalan bir otomobil, ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Kamp için, ilçe merkezine giden futbol takımları, antrenmanlarını iptal etti.



Çandır mahallesi'nde de "mevsimlik işçi" olarak çalışan 5 aile, evlerinden çıkamadı.

40 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçilerin bir kısmı, akrabalarının yanına yerleştirilecek, bir kısmı da belediyenin tahsis ettiği evlerde konaklayacak.

06/01/2020 17:03