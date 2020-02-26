Koronavirüs Lufthansa'yı vurdu: İşe alımlar durduruldu

Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lufthansa, koronavirüsün ekonomik etkilerine erkenden karşı koyabilmek için işe alımların yeniden değerlendirilmesi, durdurulması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi gibi bir dizi tedbiri uygulamaktadır. Öte yandan çalışanlara ücretsiz izin teklifi sunulmaktadır."

Çin'e uçuşlar durdurulmuştu

Şirket, Pekin ve Şanghay'a yapılan karşılıklı uçuşların koronavirüs salgını sebebiyle 28 Mart tarihine kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Nisan ayından itibaren, planlanan uçuş görevlisi ve istasyon personeli eğitimlerinin yapılmayacağı belirtilen açıklamada, halihazırda eğitim alan kişilerin de işe alınmayacağı ifade edildi.

26/02/2020 12:03