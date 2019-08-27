Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para aklama meselesi devam ediyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve başkan olmadan önce ortağı olduğu eski hukuk bürosunun da adının karıştığı Rus kara paralarının aklanması meselesi, gündeme kalmayı sürdürüyor.

Haravgi gazetesi “Başkanı Zor Durumda Bırakan Bilgiler Artıyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP)’nin elindeki başka verilerin de Anastasiadis’i zor durumda bıraktığını yazdı.

OCCRP’nin, Anastasiadis’in eski hukuk bürosunun Rusya’daki temsilcisinin “Troika Laundromat” skandalıyla bağlantılı olan Rus şirketlerinin 220 milyon Euro’luk bir miktara alım satımıyla ilgili anlaşmayı imzaladığını belirttiğini yazan gazete, başka avukatlar ve muhasebecilerin de Rus oligarklarla bağlantılı olduğundan söz edildiğini ifade etti.

Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili izahat vermesi gerektiğini belirtti.