Bir yılda Afrika domuz ateşi hastalığı, Çin’deki domuz sürülerinin neredeyse yarısını öldürdü. Buna karşılık bazı çiftçiler, et talebini karşılamak için, hükümetin de desteğiyle, yarım ton ağırlığına kadar çıkan "süper domuz" yetiştirmeye başladı. Ülkenin güneyindeki Guangksi Zhuang Bölgesi’ndeki bir çiftlikte, "kutup ayısı" büyüklüğünde domuz yetiştiren bir çiftlik bulunuyor. Çiftliğin sahibi Pang Cong, yetiştirdiği dev domuzların satışından yaklaşık 10 bin yuan (8200 TL) elde ediyor, bu Çin'de 3 asgari ücret değerine geliyor. Ülkedeki sürülerin neredeyse yarısının hastalıktan heba olmasıyla, domuz etinin fiyatında yüzde 47’ye kadar varan bir artış oldu. Yükselen fiyatlar, çiftçiler daha faz kar elde etmek için domuzları mümkün olduğu kadar büyütmeye itti. Yetkililer ise, en çok tüketilen hayvan etindeki enflasyonu kontrol etme adına çiftçileri daha büyük domuzlar yetiştirmeye teşvik ediyor. 2020 yılına kadar Çin'deki normal üretime göre yaklaşık 10 milyon ton domuz etinin eksik olacağı belirtiliyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin başbakan yardımcılarından Hu Chunhua, krizin bir “ulusal öncelik” olduğunu söyledi. Bunu düzeltmek için hükümet, belli bölgelerde domuz üretimini kontrol altına alan çevresel kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Çin'deki bu yeni nesil hayvanlar, günümüz modern kapitalist yemek zincirinin yüzünü gözler önüne seren Okja filimi hatırlattı.

08/10/2019 14:18