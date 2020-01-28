Etiyopya, Eritre ve Somali'den ortak eylem planı

Eritre'nin başkenti Asmara'da bir araya gelen ülke liderleri, dün akşam son bulan 3'lü zirve sonrasında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2018'de imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak, liderlerin "2020 Ortak Hareket Planı'nı" kabul ettikleri ve Afrika Boynuzu'nda yeni bir ittifakın kurulmasını değerlendirme konusunda uzlaşıya vardıkları belirtildi.

Terörizmin yanı sıra insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunlara karşı birlikte hareket edileceğinin altı çizilen açıklamada, tüm ülkelerin bölgenin kalkınması için insan ve doğal kaynaklarını seferber etmeyi önceleyeceği vurgulandı.

Asmara'da Eylül 2018'de düzenlenen Somali, Etiyopya ve Eritre liderler zirvesinde siyasi, güvenlik ve ekonomi alanlarında sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve söz konusu ülkelerin vatandaşlarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

28/01/2020 10:08