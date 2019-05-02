GMB Yöresel Anadolu Kültür Festivali, 5 Mayıs'ta

Gazimağusa Belediyesinin (GMB) Anadolu kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Maraş’ın Anadolu Mahallesi’nde bu yıl 5.’sini organize ettiği Yöresel Anadolu Kültür Festivali, 5 Mayıs Pazar günü yapılıyor.

GMB’den verilen bilgiye göre, 5. Yöresel Anadolu Kültür Festivali, Kurtalan Sokak’ta saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında yer alacak.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerine ait farklı lezzetlerin, yöresel yemeklerin sunulacağı festivalde, çocuk oyun alanları, yüz boyama, yöresel yiyecekler, eğlenceli müzikler ve folklor gösterileri olacak.