Kraliyet ailesinde ayrılık: Meghan Markle, Kanada'ya döndü

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, oğlu Archie ile birlikte olmak için Kanada’ya döndüğü belirtildi.

Markle ve eşi Prens Harry, yazılı bir açıklama yaparak "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" demişti.

Çiftin kararı açıklamadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığı, bunun da kraliyet ailesini incittiği belirtilmişti.

Kuzey Amerika tatillerinin ardından hafta başında başkent Londra'ya dönen çift sekiz aylık oğulları Archie'yi Kanada'da bakıcısıyla bırakmıştı.

10/01/2020 15:18