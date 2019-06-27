Micro LED ile akıllı saatler daha da incelecek

Micro LED ekranlar, OLED teknolojisinin bir sonraki adımı olarak görülüyor.

OLED'e göre çok daha ince ve parlak bir görüntü sunan micro LED teknolojisi, mikroskobik derecede küçük LED’leri tanımlıyor.

Her bir pikseli oluşturan micro LED’ler dayanıklılık konusunda da ileri düzey bir performansa sahip. OLED ekranlara göre daha uzun ömre sahip olan micro LED ekranlar, OLED ekranlarda sıkça görülen ekran yanması problemini de ortadan kaldırıyor.Akıllı saatlerin telefonlara kıyasla bilek üzerinde kullanıldıkları için çok daha zorlu şartlara dayanması ve enerjiyi verimli kullanması oldukça önemli. Bu teknoloji sayesinde akıllı saatlerin batarya ömründe artış yaşanması ve gün ışığı altında ekranların daha okunabilir olması bekleniyor.