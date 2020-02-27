Erkeklerimiz galibiyet göremiyor (90-73)

Hatay’da devam eden U16 Erkekler Türkiye Bölgesel Şampiyonası’nda bulunan KKTC U16 Erkek Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Adana 1903 takımına 90-73 yenildi. Zor bir grupta yer alan ve ilk gün maçında Çukurova Basketbol’a kaybeden ekibimizin ikinci mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma şansı da kalmadı. Ekibimiz son maçını İskenderun Mithat Paşa ile oynayacak.

27/02/2020 11:14