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Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlayacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak.

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02/10/2019

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Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlayacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

02/10/2019 10:04

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TAGS: Borussia Mönchengladbach, başakşehir, haber kıbrıs, uefa avrupa ligi
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