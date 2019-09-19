‘Bir Pati da Sen Dut’ fotoğraf sergisi yapılıyor

Her gün yollarda hayatını kaybeden sokak hayvanlarının farkındalığını yaratmak, 275 köpeğe yuva bulmak ve Lefkoşa Hayvan Barınağı için maddi destek sağlamak için ‘Bir Pati da Sen Dut’ adlı fotoğraf sergisi yapılıyor.

Lefkoşa Samanbahçe’de 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de gerçekleşecek olan sergi, GİFDER fotoğraf sanatçılarının barınaklarda çektiği fotoğraflarla hayat bulacak.

Sergi, Atina, İstanbul, İzmir, Limasol ve Lefkoşa'dan, ortak bir amaç için gönüllü olarak bir araya gelen tango dansçılarının ve Dj'lerinin muhteşem showları ile başlayacak. Yapılacak olan satışlardan elde edilecek olan gelir, Lefkosa Hayvan Barınağı'na verilecek. Gerçekleşecek olan serginin ardından, 21.30 itibariyle sosyal tango dansçıları sessiz dostlarımızın sesini duyurmak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans edecekler.

19/09/2019 12:28