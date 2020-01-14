Büyükoğlu: Küçük'ün ve Denktaş'ın büstlerini meydanlara okullara yerleştirmeliyiz

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Büyükoğlu "Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Raif Denktaş'ın heykelleri İlçe merkezlerindeki meydanlara , büstlerini de okullarımıza yerleştirmeliyiz. Bu sayede de Kıbrıs Türk benliğini sağlamlaştırıp kimliğimize daha da fazla sahip çıkabileceğimizi düşünüyorum "ifadelerini kullandı.

İşte Büyükoğlu'nun açıklaması...

Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi Lideri sayın Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Raif Denktaş'ın heykelleri İlçe merkezlerindeki meydanlara , büstlerini de okullarımıza yerleştirmeliyiz. Bu sayede de Kıbrıs Türk benliğini sağlamlaştırıp kimliğimize daha da fazla sahip çıkabileceğimizi düşünüyorum.



Bugün ki Meclis konuşmamın tam metni:

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri:

Dün KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Raif Denktaş'ı andık , yarın ise Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi Lideri sayın Dr.Fazıl Küçük‘ü de saygı ve rahmetle anacağız.

Tam da bu günlerde çok önemsediğim bir sıkıntıdan , bir eksiklikten sizlere bahsetmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi bu günlerde anma törenleri Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük için Hamitköy de Anıttepe’de , Rauf Raif Denktaş için ise Cumhuriyet Parkında mezarlarının başlarında gerçekleştirilmektedir.

Fakat diğer 5 İlçede bu anma törenlerinin durumu nedir? Diye soracak olursanız hiç iç açıcı bir tablo olmadığını sizler ile paylaşmam gerekmektedir.

Maalesef sirenler 2 dakika çalarken bu 2 Liderimizin de heykelleri ve anma töreni düzenlenecek meydanları olmadığı için anma törenleri yapılamıyor.

Okullarda törenler bu günlerde yapılmaktadır, eğer hafta sonuna denk gelmişse unutulup geçiliyor . Bu durum da da sadece sirenlerin çalmasıda bana göre bir mana ifade etmemektedir.

İlçelerde Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi Lideri sayın Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Raif Denktaş'ın heykelleri olmadığı için ,15 Kasım KKTC’nin Kuruluş Yıl Dönümlerinde anma sırasında onları isimlerinden söz ederken çelenklerimizi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büstüne koymaktayız.

Bugün Kuzey Kıbrıs'taki tüm yerleşim birimlerini oluşturan köy ve mahallerlerde en az mutlaka 1 adet Atatürk Heykeli ya da büstü mevcuttur. Bu gurur duyulacak bir durumdur.

Fakat bunun yanında sizlere sormak isterim 6 tane ilçede toplam kaç tane Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın anma törenleri düzenlenebilecek heykelleri ya da okullarda büstleri var?

Kıbrıs Türk Liderlerimizin heykelleri ilçe merkezlerindeki meydanlara , büstlerini de okullarımıza yerleştirmeliyiz. Bu sayede de Kıbrıs Türk benliğini sağlamlaştırıp kimliğimize daha da fazla sahip çıkabileceğimizi düşünüyorum

En azından standart bir mimari proje ile ilçe merkezlerinde veya mevcut Atatürk Heykellerinin sağına ve soluna olacak şekilde heykeller koyarak Cumhuriyet Meydanları yaratabiliriz.

Türk halkının varoluş mücadelesi lideri sayın Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Raif Denktaş'ı da bugünlerde anarken onlara da bu değeri somut adımlar ile de göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür eder saygılar sunarım.

14/01/2020 17:50