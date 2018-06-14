Ünlü şarkıcı tecavüze uğramış!

Geçtiğimiz ay New York'ta görülen duruşmada, mahkemeye sunulan belgeler arasında; Kesha tarafından 2016 yılında Lady Gaga'ya atılan mesajda, Dr. Luke'un (gerçek adıyla Lukas Gottwald), Katy Perry'ye tecavüz ettiğini belirttiğine dair bir tutanak yer aldı.

NEGATİF İMAJ OLUŞTURMAK İÇİN…

44 yaşındaki Gottwald tarafından mahkemeye sunulduğu belirtilen dokümanda şu ifadeler yer alıyor: “26 Şubat 2016 tarihinde Kesha, Stefani Germanotta'ya (Lady Gaga) attığı mesajda, Gottwald'ın ona tecavüz ettiğine dair gerçek olmayan iddiasını sürdürmüştür. Bu mesajda, Gottwald'ın Kathryn Hudson’a (Katy Perry) da tecavüz ettiğini belirterek sahte ithamlarını büyütmüştür. Bu mesajların ardından Germonatta, sosyal medya hesaplarında Gottwald hakkında negatif bir imaj oluşturmak için karalama kampanyası başlatmıştır.”

Daha önce Lady Gaga ve Kesha arasındaki mesajlaşma basının gündemine gelmişti, ancak Kesha dışındaki Dr. Luke tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının ismi açıklanmamıştı.