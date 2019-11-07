Araştırma: 15 dakikalık yürüyüş ekonomiye 100 milyar dolar kazandırabilir

Sağlık sigortası firması Vitality ve düşünce kuruluşu RAND Europe’un yaptığı bir araştırmaya göre, günlük fazladan 15 dakika yürüyüş ya da 1 kilometrelik tempolu yürüyüş yapmak çalışanın verimliliğini artırıyor, yaşam süresini uzatıyor.

Yaşam süresi uzadığı ve çalışanlar daha az hastalanıp rapor almadığı için toplamda çalışılan süre artıyor, bu da uzun vadede ekonomi için büyük bir artı anlamına geliyor.

7 ülkeden 120 bin kişi ile yapılan araştırma, 18-65 yaş arası yetişkinlerin günde 15 dakika daha fazla yürüyüş yapmaları halinde, dünya ekonomisine yıllık 100 milyar dolar kazanç sağlanacağını gösteriyor.

Araştırma ayrıca fiziksel olarak aktif olmayan 40 yaşındaki bir bireyin, günde 20 dakikalık tempolu yürüyüşle yaşam süresini ortalama 3.2 yıl uzatabileceğini de ortaya koydu.

Araştırmanın hareketsizlikle verimlilik arasındaki önemli ilişkiyi gösterdiğini söyleyen RAND Europe Başkanı Hans Pung, araştırma sonuçları sayesinde politika yapıcılar ve işverenlerin de yeni bakış açıları edinmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz veya 75 dakika boyunca yoğun egzersiz yapmasını öneriyor.

07/11/2019 10:44