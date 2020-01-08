İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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08/01/2020

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İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

08/01/2020 10:08
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TAGS: İran’da nükleer tesis yakınlarında, HABER, KIBRIS, 4, 7, büyüklüğünde, deprem
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