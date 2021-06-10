Son 24 saatte toplam 9 bin 230 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.

"Toplam 9230 test yapıldı, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1

Girne

Lapta-1

Gazimağusa

Nergisli-1

Lefke

Gemikonağı-2

10 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449

Toplam Vaka Sayısı: 7493

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685

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10/06/2021 19:13