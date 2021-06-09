7X7’nin ilk konuğu Emre Perçinci

Yusuf Yıldızev-Haber Kıbrıs Spor yazarı

Yeni bir röportaj serisi ile karşınızdayız. 7 sorudan oluşacak soru-cevap kısmımızın konukları teknik direktörler olacak. Haftanın bir günü yayınlanacak serimizin ilk konuğu ülkemizin başarılı teknik direktörlerinden Emre Perçinci oldu.

YY: Teknik direktör olmaya ne zaman karar verdiniz?

EP: İlginç gelecek ama 1994 Dünya Kupası’nda teknik direktör olmak istediğime karar verdim. İtalya’nın oynadığı futboldan o dönemde 11 yaşında olmama rağmen çok keyif almıştım.

YY: Futbol oynadığınız dönemde sizi en fazla etkileyen teknik direktör kimdi?

EP: 17 yaşında beni A takıma çıkaran ve şans veren hocam Ertan Ali Tümsoy beni en fazla etkileyen teknik direktördür. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen antreman methodları ve programları günümüzün çağdaş futboluna bile uygundur. Birçok programından da yararlandığımı belirteyim.

YY: Takım planlamasını yaparken en fazla neye dikkat edersiniz?

EP: Bugüne kadar görev yaptığım takımlarda en fazla dikkat ettiğim olgu oyuncu profilleridir. Öncelikle takımın içindeki oyuncuların neleri iyi yapabildiklerini, güçlü yönlerinin neler olduğunu saptamaya çalışıp, oyuncu grubunun yapısına göre oyun planı düzenlerim.

YY: İdealinizde oynatmak istediğiniz sistem nedir?

EP: Ülkemiz şartlarında pek kolay olmasa da 3-4-3 sistemini çok beğenirim. Şu an dünyada kullanılan ve ilerleyen yıllarda daha da geliştirileceğini düşünürüm.

YY: Genç bir oyuncunun A takım seviyesine hazır olduğunu nasıl anlarsınız?

EP: Bence burdaki kilit nokta özgüvendir. Yani mental olarak bir oyuncunun hazır olması. Oyuncu tabii ki fizik olarak da hazır olmalı ama kendine güvenip, hata yaptığında bir sonraki hareketini önceki yaptığı hatanın etkisinde olmadan yapan oyuncu bana göre hazırdır demektir.

YY: Birlikte çalıştığın en iyi futbolcu?

EP: Sabri Selden. Sabri ile tabii ki en iyi döneminde çalışamadık ancak ilerleyen yaşına rağmen sahada herkesten önce düşünür, müthiş yetenekli ve kaliteli.

YY: Birlikte çalıştığınız ve gelecekte çok iyi oyuncu olmasını beklediğiniz futbolcu?

EP: Barkın Özaşık. Oyunun iyi yönünü de etkili şekilde oynayabilen, gelişime açık, futbolu seven ve hırslı bir oyuncu.

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09/06/2021 19:42