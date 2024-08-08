8 Ağustos günlük burç yorumları!

8 Ağustos 2024 burç yorumlarında aşka, kariyere ve sağlığa karşı uyarı var. Astrolog Özlem Recep Boğa ve Aslan burcunu maddi anlamda uyarırken, Başak burcuna aşk tavsiyesi veriyor. İşte 8 Ağustos 2024 burç yorumları…

8 Ağustos 2024 burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından kaleme alındı. Bu sene Sirius yıldızının karanlık tarafı yükseldi. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Hepimizin bazı korkuları var, rüyalarımız değişik, aldığımız mesajlar, vücudumuzun hissettirdiği ağırlık hissi... Bugün HOROS'un gözü açılıyor. Merkür Retro Venüs Kavuşum, Karanlık Ay Lilith Güney Ay Düğüm, depremlerin, karışıklıkların konuşulduğu bir süreç.

YARDIMA İHTİYACI OLANLARA KULAK VERİN

Dilekleri şimdi bir kenara koyun... Yardımınıza ihtiyacı olan savaştaki çocuklar, yetimhanelerdeki koruyucu aileye ihtiyacı olan küçükler, kimsesiz yaşlılar, sokak hayvanları bulunuyor... Belki de yardımınıza en yakınınızda bulunanlar ihtiyaç duyuyor ama fark edemiyor olabilirsiniz. Bu karanlık enerjiden korunmak için yardım etmeyi unutmayın. Bu dönemde ritüel yaptıranlar, abuk subuk şeyleri size önerenler olabilir, dikkatli olun... Peki, bugün günlük burç yorumları size neler anlatıyor?

8 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç: Sevgili Koç, ilişkiler açısından gergin bir gün olabilir. Eşinin hayatındaki haberin olmayan konular bir anda ortaya çıkabilir. İş ortaklarına dikkat.

Boğa: Sevgili Boğa, sağlığına özen göstermen gereken bir gün. Gayrimenkul ve maddi kaynaklarınla ilgili temkinli adımlar atmalısın.

İkizler: Sevgili İkizler, özel hayatınla ilgili geçmişte yaşadığın haksızlıklar gözünde canlanabilir. Devam ederken geçmişten ders çıkarmalı ve hak etmeyen kişilere belki de elveda demelisin.

Yengeç: Sevgili Yengeç, aile içinde sevdiğin yakınlarına kavuşmak için planlar yapabilirsin. Trafikte dikkatli olmalısın.

Aslan: Sevgili Aslan, bugün alacağın haberler finansal süreçlerini etkileyebilir. Araç arızası, iş yeri taşınması ya da tamirat konuları ve masrafları gündeme gelebilir.

Başak: Sevgili Başak, maddi konularla ilgili hamleler akıllıca olsa da bu parayı elde tutmak zor olabilir. Geçmiş ve gelecek arasında kaldığın günlerden geçerken aşk hatalarının geri dönüşü olmayabilir.

Terazi: Sevgili Terazi, gün içerisinde ay senin burcunda ilerliyor olacak. Yorgun enerjiler seni aslında yenilemeye niyetli. Kronik rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

Akrep: Sevgili Akrep, arkadaş ortamındaki kişiler arasında ikilem yaşayabilirsin. Gizli ve gizemli olmak ruhuna iyi gelebilir. Bazen kalabalıklar içerisinde olmaktansa tek başına olmak daha iyidir.

Yay: Sevgili Yay, kariyer hayatında attığın hamleler gelecek süreç içerisinde yurtdışı kapılarını sana açabilir. Aile içindeki dengelerin değiştiği belki de göçmek istediğin bir süreçten geçebilirsin.

Oğlak: Sevgili Oğlak, hukuksal bazı süreçler içerisindeki engeller tekrar gündeme gelebilir. Eski eş ya da eski ilişkinle yüz yüze gelme ihtimalin bulunuyor. Ev düzeni kurmak isteyebilir ve şehir dışı planları yapabilirsin.

Kova: Sevgili Kova, maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar olsa da süreçler önemli başvuru, yurtdışı kaynaklı planlar ve hukuksal prosedür gerektiren aşamalarla çözümlenebilmesi için biraz zamana ihtiyacın olabilir.

Balık: Sevgili Balık, önemli bir karar aşamasından geçerken geçmişi geçmişte bırakmak ilerlemeye hız katacak. Ev tamiratı, kredi faiz ve yapılandırma süreçlerinde açılmamaya dikkat.