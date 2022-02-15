8 ayın zirvesine çıkan altın, Rusya'nın askeri birlikleri çektiği haberleri ile düşüşe geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı haberleri ile artan jeopolitik riskler piyasalarda güvenli liman varlıklara kaçışa neden oldu. Ons altın bu sabah 1.879 dolara çıkarak 11 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Rusya'nın tatbikatın ardından askerlerini geri çektiğine dair gelen son haberlerin ardından ons fiyatı 8 ayın zirvesinden düşüşe geçti ve son saatte %1 kayıpla 1.852 dolara geriledi.

ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin Rusya'ya olası bir saldırı durumunda ağır yaptırımlar uygulanacağını açıklaması fakat Rusya'nın herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını açıklamasına karşın piyasalar jeopolitik riskleri fiyatlanıyor. Rusya'nın 5 yıllık risk primi 1000 bp seviyesine çıktı ve Mart 2016 sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Risk iştahının azalmasıyla endeksler de bu hafta düşüş yaşıyor. Altın, güvenli liman özelliğiyle bu ay %3,5'e yakın değer kazanırken yen ve frank da güvenli liman görülen paralar olarak bu ay yükseldi. Ons altında Kasım ayında test edilen 1.876 dolar sonrası bugün görülen 1.879 dolar seviyesi son haberin ardından aşılamadı. Gelecek haberlerin tansiyonu azaltması durumunda fiyatta gevşeme devam edebilir.

Onstaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı da bu sabah 821 TL'ye çıkarak 21 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 810 TL'ye geriledi. USD/TRY kurun 13,60 yakınında işlem görüyor ve kur etkisi zayıf, fakat ons etkisi ile gram fiyatı bu ay %4'ten fazla primlendi.

Kaynak: Investing.com - Necdet Erginsoy

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15/02/2022 15:55