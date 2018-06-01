8 bin 154 üreticiye 23 milyon TL ödendi



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2107 yılı için 8 bin 154 üreticiye doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemelerinin yapıldığını ve 23 milyon TL’nin üzerinde bir miktarın ödendiğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2017 yılı için, 8 bin154 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, meyve ağaçları, sebze, sera ve patates beyanları karşılığında doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemeleri için toplamda 23 milyon 130 bin 355,52 TL’lik ödeme yapıldığı duyuruldu.

Üreticilerin paralarını Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların şubelerinden alabilecekleri belirtildi.