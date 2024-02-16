8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL DGD ödemesi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2023 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemesi”nin yapıldığını açıkladı.

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16/02/2024

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8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL DGD ödemesi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2023 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemesi”nin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yayımlanan duyuruda, 2022-2023 üretim yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma ödemesi için, 8 bin 473 üreticiye toplam 142 milyon 161 bin 137.48 TL’lik ödeme yapıldığı bildirildi.

Üreticilerin hak edişlerini Pazartesinden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri duyuruldu.

16/02/2024 19:11
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