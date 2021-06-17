Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 bin 735 üreticiye akaryakıt desteği ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 735 üreticiye hakedişlerinin yüzde 70’lik kısmı olan 9.444.068,00 TL’nin yatırıldığını açıkladı.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri ifade edildi.

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17/06/2021 20:31