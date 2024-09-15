8 Ekim’e 3 Buçuk Milyon TL

ads ads ads ads
15/09/2024

ads
8 Ekim’e 3 Buçuk Milyon TL

15 Eylül 2024 Çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye, 20242 numaralı bilete isabet ederek devretti. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "20242" numaralı bilete isabet ederek devretti. 

8 Ekim çekilişinde büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL
8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

 

15/09/2024 20:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: 8 Ekim’e 3 Buçuk Milyon TL
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.