8 evsizi zehirleyip kameraya çekti, 4 yıl hapis cezası aldı

ABD’nin California eyaletinde 8 evsizi zehirleyip video çeken kişi, eyalet mahkemesince 4 yıl hapse mahkum edildi.

38 yaşındaki William Cable'ın insanları zehirlemek için biber gazı yapımında kullanılan "oleoresin capsicum" isimli maddeyi yiyeceklere karıştırdığı tespit edildi.

Cable, zehirli karışımları yemeleri karşılığında 8 evsize alkollü içecek ve yiyecek verdi. Nefes almada güçlük çeken, ağız ve mide ağrısından kıvranan kurbanları da videoya aldı.

4 yıl hapis cezası

Kuzey California’ya bağlı San Andreas’ta mahkeme, evsizleri yaralamak ve zehirlemekten suçlu bulunan Cable’ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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10/04/2021 13:50