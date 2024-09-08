8 Eylül (bugün) hangi maçlar var, saat kaçta? Uluslar Ligi bugün kimin maçı var?
Avrupa’da liglere verilen arada Uluslar Ligi karşılaşmaları oynanıyor. A Milli Takım ilk maçında Galler karşısında golsüz berabere kalırken ikinci rakibi ise İzlanda olacak. Futbolseverler ise milli takımın maç programını yakından takip ediyr. 8 Eylül pazar günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Günün dikkat çeken karşılaşmasında İsviçre, İspanya’yı konuk ederken Portekiz ve İskoçya kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak karşılaşmalar…
08/09/2024
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Slovakya, Azerbaycan, Cebelitarık, Lihtenştayn, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Hırvatistan, Polonya, İsviçre, İspanya, Portekiz, İskoçya, İsveç, Estonya gibi takımlar sahaya çıkacak. Uluslar Ligi’nde günün açılış mücadeleleleri saat 19:00’da başlayacak. Heyecan ise 21.45 seansı maçlarıyla sürecek. Uluslar Ligi’nin önemli takımlarından İsveç, Estonya’yı konuk edecek.Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 8 Eylül pazar günü oynanacak mücadeleler…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (ULUSLAR LİGİ)
19:00 Slovakya - Azerbaycan
19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn
19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda
21:45 Hırvatistan - Polonya
21:45 İsviçre - İspanya
21:45 Portekiz - İskoçya
21:45 İsveç - Estonya
A MİLLİ TAKIM YARIN SAHAYA ÇIKACAK
Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ikinci mücadelesini İzlanda karşısında oynayacak. Mücadele 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Türkiye’nin diğer maç programı ise şu şekilde;
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye