8 Eylül (bugün) hangi maçlar var, saat kaçta? Uluslar Ligi bugün kimin maçı var?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Slovakya, Azerbaycan, Cebelitarık, Lihtenştayn, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Hırvatistan, Polonya, İsviçre, İspanya, Portekiz, İskoçya, İsveç, Estonya gibi takımlar sahaya çıkacak. Uluslar Ligi’nde günün açılış mücadeleleleri saat 19:00’da başlayacak. Heyecan ise 21.45 seansı maçlarıyla sürecek. Uluslar Ligi’nin önemli takımlarından İsveç, Estonya’yı konuk edecek.Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 8 Eylül pazar günü oynanacak mücadeleler…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (ULUSLAR LİGİ)



19:00 Slovakya - Azerbaycan



19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn



19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda



21:45 Hırvatistan - Polonya



21:45 İsviçre - İspanya



21:45 Portekiz - İskoçya



21:45 İsveç - Estonya



A MİLLİ TAKIM YARIN SAHAYA ÇIKACAK



Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ikinci mücadelesini İzlanda karşısında oynayacak. Mücadele 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Türkiye’nin diğer maç programı ise şu şekilde;



11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ



14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye



16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler



19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

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