8 gün süreyle tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 30 yaşındaki Ugandalı öğrenci Francis Lugemwa yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı. Polisi, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekip tarafından Hamitköy’de bulunan Ahmet Sami Topcan Sokakta park halinde bulunan araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yapılan kontrolde, ön koltuk arasında bulunan cep içerisinde iki adet alüminyum folyo kağıdına sarılmış vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Gönyeli’de bulunan evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.