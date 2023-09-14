8 kaçak daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu ikamet izinsiz 8 kişi tespit edilip, tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-İşyerinin parasını çalan şahısların evinde yapılan aramada yeni emarelere rastlandı

21 Kasım 2022 - 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A (E-28) ve W.M.A.H’nin (E-33), şirkete ait toplam 111 bin 490 ABD Dolarını tasarruflarına geçirip, çalmalarıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni emareler ele geçirildi.

Polis açıklamasında, zanlıların kaldıkları evlerinde mahkeme emriyle yapılan aramada, toplam 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit para bulunarak, emare olarak alındığı belirtildi.

-Kamyondan mazot çalan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta dün gece 02.00 sıralarında Piyale Paşa Mahallesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait kamyondaki mazot tankından yaklaşık 150 litre mazot çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

-Marketten içki çalan şahıs suçüstü yakalandı

Gazimağusa’da dün saat 18.30'da bir markete müşteri olarak giden A.Ç’nin (E-21) markette satışa sunulan 826 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çaldığı sırada suçüstü tespit edildiği bildirildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Girne’de yangın

Girne’de dün saat 18.30'da Şehit Temel Şimşir Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin mutfağında çalışır durumdaki elektrikli ocağa terliğin temas edip ısınarak yanması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın apartman yöneticisi ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, söz konusu elektrikli ocağın düğmeleri yandı ve çıkan dumandan dolayı evin tüm duvarları işlendi.

-Gazimağusa’da arazi yangını

Gazimağusa’da, dün saat 14.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde bir arazide meydana gelen yangın sonucu, 100 metre uzunluğunda sulama borusu, 10 nar, iki incir ve bir zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; soruşturma sürüyor.