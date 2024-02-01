8 kişi yasaklı göçmen ilan edildi!

Bakanlar Kurulu, TC uyruklu 8 kişinin ülkeye girişini yasakladı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre TC uyruklu Mehmet Kanık silahlı terör örgütüne üye olmaktan, Hakan Turgut uyuşturucu ticareti yapmaktan, Volkan Bektemur hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım etmekten, Furkan Günesen kasten yaralamadan, Anıl Banaz silahla tehditten, Suat Toğrulca uyuşturucu ticareti yapmaktan, Tarkan Kama kasten yaralamadan, Muzaffer Bağışlıoğlu ise çocuk cinsel taciz suçlarını işledikleri gerekçesi ile KKTC’ye girmekten men edildi.