8 Mart çekilişi gerçekleşti

8 Mart 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘38312’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "38312" numaralı bilete isabet ederek devretti.

28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 2 Milyon TL

28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Mart 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak