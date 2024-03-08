8 Mart çekilişi gerçekleşti

8 Mart 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘38312’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

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08/03/2024

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8 Mart çekilişi gerçekleşti

8 Mart 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘38312’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "38312" numaralı bilete isabet ederek devretti.

28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 2 Milyon TL

28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Mart 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak

08/03/2024 21:06
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