8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı siyasi partiler, belediyeler, sendika ve dernekler etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler çerçevesinde, sergiler, panel ve seminerler ve konserler yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Kadınlar Günü kabul edilen 8 Mart dünyanın birçok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak için kutlanıyor.

-Organizasyon Komitesi yarın basın toplantısı düzenleyecek

“8 Mart Organizasyon Komitesi” yarın saat 09.30’da KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili basın toplantısı yapacak.

-CTP’nin düzenleyeceği etkinlikler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

"Özgürlük İrademizde" sloganıyla organize edilecek etkinlikler, 16 Mart'a kadar sürecek ve kadınların haklarına dair çeşitli konuları ele alacak. Program, panayırdan konferanslara, çevre aktivitelerinden panellere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek ve yurttaşların katılımına açık olacak.

Bu çerçevede yarın sabah saat 10.00’da CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesinin düzenleyeceği Gazimağusa’da çarşı ve pazar yeri ziyaretiyle başlayacak gün, MAGEM'de yer alacak "Popülizm, Ekonomi ve Kadınlar" konferansı ile devam edecek. Moderatörlüğünü Asya İlktaç’ın üstlendiği konferansta, Sevda Alankuş ve Fatma Güven Lisaniler, “popülizmin kadın politikaları, neoliberalizm ve kadın yoksulluğu” gibi konuları ele alacaklar.

-Cuma günkü etkinlikler

CTP Kadın Örgütü ve POGO cuma günü saat 10.00’da Dayanışma Evi’nde ortak basın toplantısı yapacak. 8 Mart yürüyüşleri ise Lefkoşa ve Gazimağusa'da iki ayrı etkinlik olarak düzenlenecek.

Diğer örgütlerle ortak düzenlenecek Lefkoşa'daki yürüyüş, saat 17.00’de Kumsal Park'tan başlayacak ve Kuğulu Park'ta sona erecek. Gazimağusa'daki kadın örgütleriyle ortak düzenlenecek yürüyüş ise 15.30’da DAÜ Çemberi'nden başlayacak ve MAGEM-Sakarya’da son bulacak.

Program, 9 Mart Cumartesi günü, CTP Kadın Örgütü Girne ilçesinin gelenekselleşen Emekçi Kadınlar Panayırı ile devam edecek. "Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!" sloganıyla kurulacak panayır, 10.00-18.00 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı'nda yer alacak.

11 Mart Pazartesi günü CTP Kadın Örgütü İskele İlçesinin Osman Ağa Kültür Evi'nde düzenleyeceği "İmbikten Süzdüklerimiz: Kadın Deneyimleri" başlıklı etkinlikle devam edecek olan program, 16 Mart Cumartesi günü, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa ve Girne İlçelerinin birlikte düzenleyeceği, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına oluşturulacak fidanlıkta "Umudu Yeşertmek Ağaç Dikimi" yapılarak tamamlanacak.

Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK) de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönyeli Belediyesi Konferans Salonunda yarın akşam “Şiddet VAR MI?” isimli panelle başlayacak etkinlikler, 8 Mart günü partinin tüm ilçelerinin kendi yerleşkelerindeki yaşlı bakım evlerini ziyaretleriyle devam edecek.

“Şiddet VAR MI?” isimli panele konuşmacı olarak Emete İmge (Evrensel Hasta Hakları Derneği Asbaşkanı), Faika Deniz Paşa (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Koruma Sorumlusu Asistanı), Fezel Nizam (Grön Vegan Kurucu Ortağı ve Akademisyen ), Pınar Taş (İnsan Hakları Aktivisti), Reşat Şaban (Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti ve Akademisyen) ve Ziliha Uluboy (Uzman Psikolog ve Psikoterapist) katılacak. Panelde toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmak üzere, hayvanlara, mültecilere ve çevreye uygulanan şiddetin yanında sağlıkta şiddet irdelenecek.

-DAÜ ve YDÜ'de etkinlikler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu sergi yarın saat 19.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cuma günü etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TOCAM) düzenlediği “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu saat 9.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacak.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ve eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve YDÜ Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı yapacak. Açılış konuşmalarının ardından, tam gün sürecek sempozyumda “Sağlık ve Sporda Kadın”, “Hukuk, İletişim ve Toplumda Kadın” ve “Sanatta Kadın” başlıkları ele alınacak. Sempozyumun dördüncü ve son oturumunda düzenlenecek forum bölümünde ise hayatın içinden kadın deneyimleri ele alınacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği Dünya Kadınlar Günü Sergisi ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda cuma günü saat 17.00’de açılacak. Serginin açılışını, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik gerçekleştirecek. Sergide, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eser sanatseverlerle buluşacak.

-Girne Belediyesi çalıştay ve söyleşi düzenleyecek.

Girne Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, çalıştay ve söyleşi düzenleniyor.

Koordinatörlüğünü Nevin Halis’in yapacağı, “Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması” başlıklı organizasyonda, sanatçılar ve sanata gönül veren kadınlar bir araya gelerek eserlerini, düşüncelerini ve vizyonlarını paylaşacak.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik, sabah saat 09.00'da atölye kurulumlarıyla başlayacak. Etkinlikler, akşam saat 18.00'e kadar devam edecek.

-Emekçi kadınlar ziyaret edilecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikaların kadın büroları, adanın her iki tarafında örgütlü oldukları bazı hastanelerdeki kadın emekçileri ziyaret edecek.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, Dünya Sendikalar Federasyonu’na (WFTU) üye sendikalar PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN kadın büroları, bugün ve yarın örgütlü oldukları bazı hastanelerde kadın emekçilere ziyaretlerde bulunacak.

-MAKAMER söyleşi ve panel düzenleyecek

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Toplumsal Mücadele Platformu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün söyleşi, yarın panel, cuma günü de sessiz kitap okuma etkinliği düzenleyecek.

-“Dünya Kadınlar Günü Konseri” 9 Mart’ta yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Myrrha Trio işbirliğinde hazırlanan ve Telsim'in iletişim desteği sağladığı “Dünya Kadınlar Günü Konseri” 9 Mart’ta yapılıyor.

Soprano Sermin Dikmen Töre'nin solist olarak yer alacağı konser 20.00'de başlayacak. Konserde, KKTCCSO sanatçıları Miray Çakır (keman), Sinem Sadrazam (viyola) ve Püren Eda Gözer'in (viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio yanı sıra Cansu Özcezarlı (keman) ve Göksu Özcezarlı'nın (viyola) da yer alacağı konser ekibi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan programı izleyenlerin beğenisine sunacak.

- “Shakespeare’in Şen Kadınları” seyircisiyle buluşacak

Baraka Tiyatro Ekibinin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları”, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle prömiyerini 9 Mart Cumartesi yapacak. Oyun, kara komediye bir gönderme olarak “mor komedi” sıfatıyla tarif ediliyor.

Baraka Tiyatro Ekibi, 9 Mart’tan itibaren, yalnızca Mart ayında salı ve cumartesi akşamları Arabahmet Kültür Evi’nde perde açacak.

Tek perdelik ve yaklaşık bir buçuk saatlik oyun 20.00’de başlayacak. Yetişkinlere yönelik olduğu belirtilen ve 12 yaş üzeri tüm tiyatroseverlerin davet edildiği oyunun biletleri 30 TL ücret karşılığı oyun günleri kapıdan alınabilecek.

-Sanal söyleşi düzenlenecek

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Yönetim Çevresi, Kuzey Kıbrıs'ta kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmaları konulu sosyal farkındalık temalı sanal söyleşide Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) aktivisti ve avukat Mine Atlı'yı misafir edecek.

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, çevrimiçi toplantı plaformu zoom uygulaması üzerinden yarın saat 19.00’da başlayacak söyleşi için önceden kayıt yapma şartı bulunmuyor.

-Girne Akdeniz Lions Kulübü sergisi

Girne Akdeniz Lions Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yapacağı sergi düzenleyecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün açılacak “Kadınca Esintiler XIII” resim sergisi cuma güne kadar gezilebilecek.