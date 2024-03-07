8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın Lefkoşa'da yürüyüş düzenlenecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yarın 17.30’da Kumsal Park’ta toplanılarak Kuğulu Parka yürünecek. Yürüyüşe Cumhurbaşkanlığı önüne ara verilerek, açıklama yapılacak

8 Mart Organizasyon Komitesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) basın toplantısı düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda, kadınların eğitim, çalışma hayatı, sosyal hayattaki yerinden bahsedilerek, talepler dile getirildi.

-Eylem: “Eğitim, bilimi ve kadını dışlayıcı şekilde dizayn edilmeye çalışılıyor”

Basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitim sisteminin “dinci, gerici” bir hale dönüştürülmeye ve eğimin müfredat içerikleri değiştirilerek bilimi ve kadını dışlayıcı şekilde dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi. Eylem, bu çabaya karsı mücadelelerinin sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

-Kral: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi işlevsel hale gelmeli”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Başkanı Ülfet Kral, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevsel hale gelmesini, ebeveyn izinlerinin kadın ve erkeğe dönüşümlü olarak kullandırılmasını ve yaşlı ile çocuk bakımı için devlet politikası geliştirilerek, yaşlı bakım evleri ve kreşlerin artırılmasını talep etti.

-Derya: “Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini göstermekle mükellef olduğumuzu düşünüyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Kolları Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya ise, kadınların verdiği verginin kadınlara yaşlı bakım evi, çocuk kreşi, sığınma evi ve şiddeti önleme danışma merkezleri olarak dönmediğine işaret ederek, tüm bunların düzenlendiği TOCED Yasası’nın yürürlükte olmamasını da eleştirdi.

Derya, kadınlar vergilerinin karşılığını hizmet olarak alamazken, ülke kaynaklarının yabancı şirketlere “peşkeş” çekildiğini de ifade ederek, durum bu iken ülkede demokrasiden, eşitlikten ve adaletten bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü, yoksullaşmanın ve özellikle kadın yoksullaşmasının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteren Derya, “Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini göstermekle mükellef olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

-Nazlı: “Özel sektörde çalışan birçok kadın hamile olduğu için işten atılıyor”

Bağımsızlık Yolu Temsilcisi Cansu Nazlı ise konuşmasında kadınların çalışma yaşamındaki yerinden bahsetti. Nazlı, 2023 Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre kadınların yüzde 38,3’ünün çalışma hayatında yer aldığını, işsizlikte ise kadın oranının erkeğe göre daha yüksek olduğunu aktardı.

Kadınların çalışma hayatında yaşadığı sorunlara da değinerek özel sektörde çalışan birçok kadının hamile olduğunda işten atıldığına işaret eden Nazlı, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemelerin hayata geçmesini ve asgari ücret ile sosyal yardım maaşının insani bir yaşamı mümkün kılacak şekilde düzenlenmesini istedi.

-Şentürkler: “Sokaklar bizim”

Son olarak söz alan Kadın Eğitimi Kolektifi temsilcisi Zekiye Şentürkler de, kadınların evde, işte, sokakta sömürülerle karşılaştığını belirterek, kadın sığınma evleri, ücretsiz kamusal bakım evleri, kreşler ve aşevleri açılmasıyla beraber, özel sektörde sendikalaşma istedi.

Yarın saat 17.30’da Kumsal Park Dereboyu girişinde buluşma çağrısı yapan Şentürkler, “çünkü sokaklar bizim” diyerek konuşmasını bitirdi.

-8 Mart Organizasyon Komitesi…

8 Mart Organizasyon Komitesi’nde şu örgütler yer alıyor:

“KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, BES, HAK-SEN, KTMMOB, Alevi Kültür Derneği, Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği, Baraka, Anonim Gençlik, Kadı Eğitimi Kolektifi, Bağımsızlık Yolu, CTP Kadın Kolları, TDP, YKP.”