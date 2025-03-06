“8 Mart Organizasyon Komitesi” cumartesi günü düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı

8 Mart Organizasyon Komitesi, tüm halkı 8 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa Kumsal Park’ta “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla düzenlenecek eyleme katılmaya çağırdı.

Komite bugün KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, 8 Mart Organizasyon Komitesi üyeleri; Bağımsızlık Yolu adına Cansu Nazlı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Çilen Ulusoy, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası adına Ülfet Kral ve Kadın Eğitim Kolektifi adına Zekiye Şentürkler konuşma yaptı.

-Nazlı: "Gece kulüplerinde kadınlar ...Kilit altında..."

Bağımsızlık Yolu adına Cansu Nazlı, kadınların uğradığı eşitsizlik ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık yaratmanın önemine işaret ederek, tüm halkı cumartesi günü yapılacak eyleme katılmaya çağırdı.

Nazlı, gece kulübünde çalışan bir kadının ölü bulunmasından duydukları “üzüntü ve öfkeyi” dile getirerek, gece kulüplerinde çalışan kadınların, borçlandırıldığını, kilit altında, çalışma, yaşam ve vücut bütünlüğü tehdit altında çalışmaya zorlandığını söyledi.

“Bu insan ticareti mağduru olduklarının göstergesidir” diyen Nazlı, tüm emekçi kadınlar için mücadeleyi yükselteceklerini, özgürleşme mücadelesini sokağa taşıyacaklarını kaydetti.

Nazlı, gece kulüplerinde suç işlendiğini görüşünü dile getirerek, bunu önlemek için devletin gece kulüplerini kapatması gerektiğini söyledi.

-Ulusoy "Kadınlar eşitsizlikle mücadele ediyor...eğitim önemli"

KTOEÖS adına Çilen Ulusoy, kadınların eşitsizlikle mücadele ettiğini söyleyerek, bu noktada eğitimin önemine vurgu yaptı.

Ulusoy, kadınların eğitilmesinin toplumların kalkınmasına önemli rolü olduğunu dile getirerek, kadınlara eğitim hakkı sağlanmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kız çocuklarının eğitime erişiminin düşük kalmasının toplumsal cinsiyet eşitliği önünde bir engel teşkil ettiğini ve dengesizlik yarattığını kaydeden Ulusoy, günümüzde çocuk gelinlerin hala konuşuluyor olmasının üzücü olduğunu belirtti.

-Kral: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi faaliyete geçmeli"

KTAMS adına Ülfet Kral, kadınların eşit işe eşit ücret ve ücretsiz emek konusundaki mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçmesi gerektiğini belirten Kral, ataerkil düzen devam ettiğinden, bakım rolünün kadına bırakıldığını, çocuk, yaşlı ve engelli bakımını kadının üstlenmesinin beklendiğini söyledi.

Kamusal ve gece de faaliyette olacak şekilde kreşler, engelli ve yaşlı bakım evlerinin açılması ihtiyacını dile getiren Kral, kamu görevlileri için de doğum izinlerinin 56 gün olması ve doğum izni yerine ebeveyn izni için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

-Şentürkler: "Kadınların sistem tarafından mağdur ediliyor"

Kadın Eğitim Kolektifi adına Zekiye Şentürkler, kadınların sistem tarafından mağdur edildiğini söyleyerek, özel sektörde sendikalaşma ve ev içi emek konularında mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Şentürkler, kadınların eve kapatılamayacağını, her alanda mücadeleyi yükselteceklerini dile getirerek, herkesi “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla yapılacak eyleme katılmaya çağırdı.