8 milyarıncı insan Filipinler'de doğdu

BM'nin dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiğine yönelik açıklamanın ardından dünyaya gelen 8 milyarıncı bebeğin Filipinler'den olduğu açıklandı.

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17/11/2022
Independent Türkçe, Metro, AA, BBC Türkçe

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8 milyarıncı insan Filipinler'de doğdu

Birleşmiş Milletler'in (BM) dünya nüfusunu 8 milyar olarak açıklamasının ardından Filipinler'de dünyaya gelen bebek resmi olarak açıklanmasa da dünyanın 8 milyarıncı bebeği olarak kutlandı.

Manila'daki Dr. Jose Fabella Memorial Hastanesi'nde yerel saatle gece 1.29'da dünyaya gelen bebeğe Filipinler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu tarafından sembolik olarak bu unvana layık görüldü. Bebeğe Vinice Mabansag adı konuldu. 

8 milyarıncı bebek, 1950'de 2.5 milyar olan dünya nüfusunun hızla artarak 8 milyara ulaşmasının ve 11 yılda 1 milyar kişi daha kalabalıklaşmamızın sembolü oldu.

BM, 5, 6 ve 7 milyarıncı bebekleri de belirlenmişti.

 

17/11/2022 20:37
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TAGS: insan, yaşam, doğdu, Filipinler
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