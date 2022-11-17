8 milyarıncı insan Filipinler'de doğdu

Birleşmiş Milletler'in (BM) dünya nüfusunu 8 milyar olarak açıklamasının ardından Filipinler'de dünyaya gelen bebek resmi olarak açıklanmasa da dünyanın 8 milyarıncı bebeği olarak kutlandı.

Manila'daki Dr. Jose Fabella Memorial Hastanesi'nde yerel saatle gece 1.29'da dünyaya gelen bebeğe Filipinler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu tarafından sembolik olarak bu unvana layık görüldü. Bebeğe Vinice Mabansag adı konuldu.

8 milyarıncı bebek, 1950'de 2.5 milyar olan dünya nüfusunun hızla artarak 8 milyara ulaşmasının ve 11 yılda 1 milyar kişi daha kalabalıklaşmamızın sembolü oldu.

BM, 5, 6 ve 7 milyarıncı bebekleri de belirlenmişti.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 20:37