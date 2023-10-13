8 numunede tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından 6-12 Ekim döneminde gıda maddeleri üzerinde yapılan analizlerde 8 numune üründe tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 6-12 Ekim döneminde ithal ürünlerden alınan 64 numunenin dördünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında Orc Foods Ltd.e ait elma goldenda, Mert Uluşan’a ait havuçta, Onbaşı İşl. Ltd ait dereotunda ve Bekir Cura’ya ait armutta limit ütü bitki koruma ürünü tespit edildi, söz konusu ürünler imha veya menşeine teslim ediliyor.

Yerli ürünlerden alınan 16 numunenin 4’ünde de tavsiye dışı ürün kalıntısına rastlandı.

Gazimağusa sakini Meryem Kil’e ait semizotu ve pazıda, Gazimağusa sakini Teslime Ersöz’e ait pazıda ve

Yayla köyü sakini Mücahit Rüstemoğlu’na ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler imha edilecek.